Siciliana, bellissima e simpaticissima, nonché bravissima nel suo lavoro, Rosaria Cannavò ha un ottimo seguito anche su Instagram, con un profilo ufficiale seguito da 167 mila followers. In questo contesto, Rosaria posta anche i video e le foto dell'attività che svolge ora, quella di social media manager, attività nella quale sta ottenendo risultati brillanti. Per i pochi che la non la conoscessero, in passato la Cannavò è stata una 'meteorina' su Skymeteo24 e una 'paperetta' in Paperissima, oltre ad aver realizzato scatti hot in alcuni calendari che hanno collezionato record di vendite in edicola. E per quanto riguarda la vita sentimentale, si ricordano le storie con Antonio Cassano prima e con Christian Panucci. Ma quello è il passato, nel presente Rosaria tiene banco sui social, e con una bellezza più matura ma ancora più affascinante.



