Al Milan non hanno ancora digerito la direzione arbitrale di Fabbri nell'ultima partita di campionato contro la Juventus. La dimostrazione arriva dalla "storia" pubblicata ieri sera sul proprio profilo Instagram dal difensore Mateo Musacchio, che ha commentato con ironia la concessione del rigore al Manchester City nel match di Champions League contro il Tottenham.



Un fallo di mano di Rose considerato molto simile a quello dello juventino Alex Sandro nella sfida dello Stadium di sabato scorso, sul quale il VAR è intervenuto assegnando il penalty alla formazione di Guardiola. E che è stato commentato dal calciatore rossonero con una serie di faccine perplesse, a evidenziare la diversa interpretazione di Fabbri e del Var Calvarese in Juve-Milan. No, alla squadra di Gattuso non è ancora passata.



Come Musacchio reagisce al rigore concesso in #TOTMCI pic.twitter.com/CqU1Q9AppE — Veronique (@Orli1983) 9 aprile 2019