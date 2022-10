Rosella Sensi sabato sera è stata ospite a Tg Sport su Rai 2. L'ex Presidente della Roma ha parlato in una lunga intervista del club dei Friedkin."Da avversario ci ha fatto soffrire parecchio (ride n.d.r.). Adesso sono molto felice che sia il nostro allenatore, felice delle soddisfazioni che ci sta facendo togliere, non ultima la vittoria della Conference League. Ero presente a Tirana per vedere la partita. Mourinho è un grande allenatore, coinvolge, è un leader in tutto e per tutto. Sicuramente trasmetterà tutto questo anche ai ragazzi nello spogliatoio a prescindere da qualche risultato che può sembrare meno soddisfacente. C'è sostanza ed è lui a trasmetterla"."Si, assolutamente. Io ho sempre visto sia Francesco sia Daniele in due ruoli ben diversi. Ho sempre pensato che De Rossi potesse diventare un grandissimo allenatore, per carattere e per determinazione. È sempre stato un leader nello spogliatoio insieme ad altri suoi compagni. Anche quando mi veniva a comunicare qualcosa, arrivava sempre in modo deciso imponeva sempre in maniera molto determinata le proprie volontà. Immagino che farà bene, bisogna dargli tempo non bisogna però puntargli troppo gli occhi addosso. Anche se io affettivamente lo seguo perché ci sarà un grandissimo allenatore italiano nei prossimi anni".Alcune persone vicino a me ai tempi, lavorativamente parlando mi diedero della pazza. Ma la Roma in quel momento aveva bisogno di tenere il livello agonistico alto e cedere Daniele non sarebbe solo stato far perdere al club un pezzo importante della squadra ma anche un leader dentro e fuori dal campo. Ero sicura che avrebbe fatto la differenza negli anni successivi. De Rossi quando c'era un problema è sempre intervenuto ed è sempre stato presente. Privare la Roma e i tifosi di un giocatore così importante e non sostituibile, sarebbe stato deleterio per la squadra"."Sì scelta coraggiosa ma che ho un po' pagato. Ma io sono una che va avanti con determinazione e non ascolta più di tanto"."No, dispiace certo perché la tradizione italiana è fatta certo di questi grandi mecenati che hanno investito tantissimo nel calcio. Ma questo sport sta andando aventi, si deve evolvere e chiunque può portare del bene nel movimento a prescindere che sia italiano o meno. L'importante è che faccia bene. Non è detto che l'investitore straniero sia per forza più capace. Io in questo momento sono molto contenta di essere rappresentata da una famiglia americana come i Friedkin, che sono grandi investitori"."Ho perso contatto poi con i nuovi investitori. Non so se fosse più romantico, ma fatto di tanta umanità. Questo è quello che mi porto nel cuore, tante persone che continuo a sentire. Questo è l'aspetto più sano del calcio che arrivava anche ai giocatori"."Ne parlano tutti forse un po' troppo, anche a discapito dei tre ragazzi. Mi è dispiaciuto perché rappresentano tanto, e quando si rompe qualcosa di così grande è devastante. Mi sono immedesimata in loro, poi tutto il resto non voglio commentarlo. So che Francesco sta soffrendo e comunque una fine di un matrimonio è come un lutto".