La Dybala-mania ha colpito tutti nella Capitale, Rosella Sensi compresa. L'ex presidente ha voluto condividere con tutti i tifosi giallorossi tutto il suo entusiasmo per l'arrivo nella Capitale del fuoriclasse argentino. Lo ha fatto tramite un post sul suo profilo ufficiale Instagram: "Che Joya! Dopo tanti anni i tifosi romanisti possono emozionarsi e sognare in grande di nuovo. L’arrivo di Paulo Dybala è un colpo importantissimo per le ambizioni di una società che ha deciso di fare sul serio da subito. Un segnale importante al calcio italiano. Forza Roma!".