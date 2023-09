I compagni e gli amici di una vita celebrano Francesco Totti nel giorno del suo 47esimo compleanno. Ci sono anche quelli di Rosella Sensi che ribadisce un invito ai Friedkin: "Non c’è spazio, non esiste il tempo, non contano gli anni e le distanze. Non esiste una Roma senza Francesco Totti, non esisterà mai. E non c’è compleanno senza l’emozione sempre viva di tutta la tua gente con la speranza di rivederti lì. Dove ci siamo incontrati, dove hai scritto la storia di questo club. Tanti auguri Fratellone, ti voglio bene"