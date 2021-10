La Stampa ha dato forma ai ricordi dell'ultima presidente italiana della società giallorossa. Si tratta di Rosella Sensi,Ecco la sua intervistaRanieri giunse a un soffio nel 2009-2010. Potevano essere anche di più: meritavamo già due anni prima con Spalletti, ma quella frenata fu davvero clamorosa.Da avversario ci ha fatto soffrire, ma sono molto contenta che oggi sia giallorosso.Non gli manca nulla: da tifosa scaramantica, mi limito a dire che me lo auguro.Non è mai una sfida qualsiasi: rientra, come il derby, tra gli appuntamenti più attesi. Il primo ricordo? Brutto: il gol annullato a Turone. Avevo 10 anni. Però ne conservo bellissimi: su tutti il 2-2 in rimonta a Torino nel 2001, chiave dello scudetto. Segnò Nakata e i bianconeri protestarono per le regole sugli extracomunitari cambiate in corsa: le polemiche tra i due club sono un destino? Noi le abbiamo più subite che creare.Totti è stato un grande capitano, ma dico il gruppo. Quell’anno ci fu una coesione totale: squadra, società e tifosi.Ha buttato via un’occasione, Francesco dirigente era una fortuna: oggi ha intrapreso un nuovo percorso.Mettiamola così: in Italia alcune squadre avrebbero meritato di vincere di più.Forse oggi, come figura, si avvicina solo De Laurentiis. Il calcio è cambiato, ma l’approccio finanziario non può cancellare la passione: l’attuale proprietà della Roma, rispetto alla precedente, tiene in conto i tifosi e ne sono contenta.Ha buttato via un’occasione, Francesco ha intrapreso un nuovo percorso.Spero di ritornarci adesso, mi è tornata voglia: merito dei nuovi proprietari, del modo in cui si sono posti verso la Roma.Dipende da chi le gestisce. Questa proprietà farà in modo di trattenere i gioielli.Ritardo netto, ma è presto per ritenere lo scudetto precluso.Il Napoli sta andando benissimo, ma il campionato è incerto.Da parte dei miei colleghi di Serie A, mai un’ombra di maschilismo. Meno moderni alcuni presidenti stranieri.È capitato, ma per me è motivo di orgoglio.