Rosenborg, l’imbarazzante intervista di Saeter: ‘Come festeggio? Telefono in una mano, ca**o nell'altra’

28 minuti fa



È diventata virale l'intervista concessa da Ole Saeter, attaccante norvegese del Rosenborg dopo il gol vittoria contro il Sandefjord. Ai microfoni di TV2 Sport, quando gli è stato chiesto come avrebbe festeggiato la rete, ha risposto candidamente: "Stasera vado a casa. Telefono in una mano, ca**o nell'altra e mi divertirò. Sarà una lunga notte", ha detto davanti ad un imbarazzato intervistatore.



Nei giorni successivi l'attaccante è tornato su quanto ha detto nel dopo partita: "Non mi interessano le reazioni della gente, a qualcuno è piaciuto quello che ho detto, ad altri no. Se mi avessero posto la domanda adesso, ovviamente non avrei detto la stessa cosa",