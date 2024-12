Rosetti: "Il Var a chiamata è un rischio. Tempo effettivo? Siamo lontani"

Getty Images

Ilè uno strumento che continua a far discutere. I benefici della tecnologia, arrivata in Italia nella stagione 2017/18, sono innegabili, ma anche le polemiche legate all’utilizzo e all’applicazione del protocollo. E: “Spegnere il VAR è impensabile. Immaginiamoci cosa sarebbe il calcio se cancellassimo tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni.A La Stampa, Rosetti ha parlato anche. Un’idea che non convince l’ex arbitro: “Il gioco del calcio è fluidità, ritmo, imprevedibilità. Abbiamo un intervento ogni tre partite, ogni situazione viene analizzata (quest’anno in 660 partite, 3020 check, 214 interventi VAR).Si rischierebbe un uso “tattico” dello strumento: “Potrebbe succedere per rompere il ritmo di una gara. Potrebbe generare più equivoci”.

TEMPO EFFETTIVO - "Siamo lontani dall’introduzione perché. Siamo contenti della durata media delle competizioni UEFA: quasi 60 minuti in Champions. Da anni lavoriamo per rendere le partite più veloci, con meno pause”.La novitàè stata approvata: “Il progetto è semplice, ma cruciale per l’immagine e per l valore educativo del calcio.