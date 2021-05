Mentre si rincorrono le voci sul futuro della panchina della Juventus, si leva una voce a difesa di Andrea Pirlo. Quella del collega Delio Rossi, che a SportPaper.it ha detto: "A me sembra che ci sia massima fiducia nei suoi confronti. Penso che Andrea Agnelli, perché è lui che ha fatto questa scelta, ha messo in preventivo che poteva anche non vincere quest’anno visto che Pirlo non ha mai allenato prima. Penso che resterà sulla panchina della Juventus anche il prossimo anno".