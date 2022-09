È un grande momento per Giacomo Raspadori che si sta rendendo protagonista con la maglia del Napoli ed è reduce da due gol importanti con la Nazionale italiana. Negli ultimi giorni ci sono stati degli accostamenti, dei paragoni con Paolo Rossi. La moglie di quest'ultimo, Federica Cappelletti, ha parlato dell'argomento a Radio Punto Nuovo:



"Paolo ha rappresentato molto per il calcio italiano, mi auguro davvero che Raspadori possa raccogliere questa eredità e che possa addirittura oltre. Sarebbe l'augurio più bello da poter fare a questo ragazzo. Paolo ricordava sempre che per diventare un campione non basta il talento, bisogna anche accompagnarlo con le doti umane e con il cuore. Ecco, Raspadori potrebbe dare continuità di quello che è stato Paolo, dal punto di vista tecnico ed umano. C'è tanta curiosità di vedere come andrà avanti nella sua carriera. Paolo ha visto giocare questa Nazionale nei suoi ultimi mesi di vita ed anche lui era molto curioso di come sarebbe cresciuta questa Italia. E anche di come sarebbe cresciuto Giacomo Raspadori. Sicuramente qualche somiglianza c'è... Che parole direi a Raspadori? Gli auguro di continuare così e di andare oltre. Sarei davvero contenta se potesse prendere il testimone lasciato da Paolo, soprattutto in Nazionale. Sarebbe un piacere per noi e le nostre famiglie. Organizzare un incontro con lui? Perché no, ne sarei contentissima".