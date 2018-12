Giuseppe Rossi, attaccante ex Fiorentina e Genoa, parla a Sky Sport del suo futuro. Svincolato, Pepito si sta allenando con i New York Red Bulls: "Spero di trovare una squadra presto, per me questa è una situazione difficile. Voglio tornare in Italia, ho ancora tanto da offrire. Vorrei nuove sfide, far parte di un gruppo. Mi alleno da solo da 5 mesi, non è il massimo. Fiorentina? Ho trascorso 3 anni magnifici a Firenze, bei momenti. Non ho parlato con nessuno, non è il momento, ma il mio cuore fa il tifo per loro. Non mollo? Fa parte del mio carattere. So che posso dare tanto e sono pronto. Ho fatto tanti sacrifici per giocare a certi livelli, non ho mai pensato di mollare. Voglio dimostrare di poter essere ancora importante"