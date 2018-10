In campo non era uno che le mandava a dire e anche dopo il ritiro Roy Keane è rimasto lo stesso. Intervistato dall'Irish Independent, l'ex capitano del Manchester United ha detto la sua sul difficile momento che sta vivendo il club di José Mourinho: "La realtà è che la squadra è piena di bambini che non fanno altro che piagnucolare. Non parlo di Pogba o di qualcuno nello specifico, ma ci sono tanti calciatori che hanno problemi con l'allenatore e quindi non si impegnano al massimo".