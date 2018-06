Ricordate Ruben Olivera? L'uruguaiano ha indossato la maglia della Juventus a più riprese tra il 2003 e il 2007, pur senza grandi fortune. Per lui poi un lungo giro d'Italia con tre esperienze all'estero: in Spagna, nel suo Uruguay e in Ecuador. Oggi però il trequartista uruguaiano ha messo radici nel Lazio, arrivato a 34 anni. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Latina in Serie D (nello stesso club aveva militato anche in B) e adesso si ritrova nel ruolo di uomo mercato: secondo quanto rivelato da Latina Editoriale Oggi, infatti, anche l'ambizioso Aprilia starebbe corteggiando l'uruguaiano che in quelle categorie viene chiaramente considerato un top player.