Ruben, ex giocatore dell', parla a Footballnews24.it del momento in casa nerazzurra: ", se i nerazzurri non dovessero vincere niente sarebbe un disastro. Credo che i giocatori non abbiano capito il gioco del mister e solo verso la fine la squadra ha preso forma, il prossimo anno non potranno sbagliare. Ad oggi mi stanno piacendo molto, penso che dalla prossima stagione sarà diverso, Conte conosce già l’ambiente e probabilmente arriverà qualche rinforzo, sarà vietato sbagliare".“Questa Inter non è male, ha grandi giocatori come. Quest’ultimo, a parer mio, al momento non sta molto bene, l’ho visto con un’espressione triste, Conte deve parlare con lui perché è un fenomeno, un “Classe A” come diciamo in Uruguay. Deve scegliere se restare o andarsene, ma il mister avrà un compito importantissimo con lui, con i top player bisogna avere sempre un buon rapporto, possono risolverti da soli la partita”.. Indossare questi colori è straordinario, e lo deve essere per tutti, hai la possibilità di metterti in mostra davanti al mondo intero. Sembra che ad alcuni non interessi quanto giochino, che si accontentino anche di stare in panchina. Sanchez sta giocando benissimo, ad esempio, quest’ultimo ha voglia e sta bene fisicamente, inoltre non molla mai, gli manca solo un po’ di fortuna. Credo che il prossimo anno l’Inter debba lottare per vincere tutto“.