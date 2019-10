Il furto dell'orologio al compagno di squadra Kasper Dolberg costa caro a Lamine Diaby-Fadiga, ancor più dei 70mila euro di valore dell'orologio: come riferisce L'Equipe, nella giornata di lunedì il Nizza ha rescisso il contratto dell'attaccante 18enne, non sono bastate le scuse e il rimborso dell'orologio a Dolberg. Sarà ritirata la denuncia depositata in commissariato e Diaby continuerà a giocare altrove: presto infatti firmerà con il Paris FC, club di Ligue 2.