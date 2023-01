Tornano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il suo tecnico all’Al Nassr, Rudi Garcia, ha rilasciato alcune dichiarazioni che cambiano gli scenari per la fine della carriera del fuoriclasse portoghese: "Cristiano Ronaldo non si ritirerà con Al Nassr. Tornerà a fine carriera in Europa per ritirarsi lì".



LA CLAUSOLA - Solo poche settimane fa, il passaggio del cinque volte Pallone d’Oro all'Al-Nassr, in Arabia Saudita, sembrava aver messo fine alla storia scintillante del portoghese in Champions League. A tal proposito, in Spagna erano circolate voci relative a una clausola speciale presente nel contratto da mezzo miliardo in due anni e mezzo di CR7.



NEWCASTLE ALLA FINESTRA - Quale? Come aveva spiegato Marca, il Newcastle - club di proprietà del fondo d'investimento saudita PIF, riconducibile alla famiglia reale che controlla anche l’Al-Nassr - aveva messo le basi per un arrivo di Ronaldo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. CR7, in questo modo, si trasferirebbe in prestito ai Magpies, per rigiocare la sua Champions.