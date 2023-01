Cristiano Ronaldo e il suo Al-Nassr sono stati eliminati dalla Supercoppa saudita perdendo per 3-1 in semifinale contro l’Al-Ittihad. Oltre al danno la beffe per CR7, che allo stadio King Fahd International Stadium è stato deriso dai tifosi avversari. Dalle tribune è partito infatti a fine partita è partito un coro inequivocabile: "Messi, Messi, Messi".