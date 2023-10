Prima Gatti, poi Rugani? A pochi giorni dal rinnovo di contratto dell'ex difensore del Frosinone, che ha firmato fino al 2028, in casa Juventus le riflessioni sono su un altro centrale, che Massimiliano Allegri, anche a causa degli infortuni, ha schierato da titolare nel big match giocato - e vinto - contro il Milan domenica sera. Senza Danilo e senza Alex Sandro, Rugani ha offerto una prestazione affidabile e confermato la fiducia del suo allenatore, che spesso lo cita come esempio da seguire per i giovani che cominciano a vivere la loro esperienza alla Juve.



IN SCADENZA - A differenza di Gatti, Rugani ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. L'intenzione di Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori, in vista di un'estate in cui qualcosa nella difesa bianconera cambierà, è di prolungare l'accordo col classe '94, arrivato alla Juve nel 2015 dopo le esperienze in Primavera e ceduto, durante questi anni, in prestito a Rennes e Cagliari. I contatti con l'agente di Rugani dovranno proseguire nei prossimi mesi, alla ricerca di un accordo economico, ma con la volontà comune di andare avanti insieme. E mantenere un centrale dal rendimento sicuro nella rosa bianconera.