Una, come testimoniato anche dall'iniziativa - subito fallita - della Superlega e dalle dichiarazioni di tanti dirigenti arrivate nei giorni scorsi. È in questo contesto che si svilupperà il prossimo mercato, con i conti di molti club in difficoltà. Non è semplice quindi pensare a colpi faraonici, sarà necessario invece. Anche per un top club come la, che avrà anche da gestire il probabile rientro deiin questa stagione. Tra di loro, anche DanieleA inizio 2020/21 i bianconeri avevano raggiunto un accordo col Rennes per il difensore, che a gennaio - dopo appena 107 minuti giocati in Francia - ha invece fatto ritorno in Serie A. Tante squadre si erano fatte avanti, da Bologna e Parma al Torino, ma a vincere la corsa per il centrale cresciuto nell'Empoli è stato ill'acquisto a titolo definitivo in caso di permanenza in Serie A della squadra di Giulini, visto soprattutto l'percepito da Rugani.Al momento dell'ultimo rinnovo con la Juve, infatti, Daniele ha firmato una stagione. In caso di rientro a Torino, quindi, i bianconeri dovrebbero pagareper il suo stipendio. Una cifra molto alta, per un giocatore che non rientra nei piani del club. Che, quindi, andrà alla ricerca di una nuova soluzione in uscita:, con Bologna e Torino che potrebbero tornare a farsi avanti. In quel caso, però,. Un altro caso difficile da gestire, in un mondo del calcio in piena crisi economica post Covid.