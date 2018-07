Chiusa la prima fase del calciomercato con acquisti e cessioni mirate da inserire nel bilancio 2017/18, la Juventus si prepara a vivere una seconda fase del calciomercato e un mese di luglio in particolare incandescente. Tante le operazioni avviate dal duo composto dal direttore generale Beppe Marotta e dal direttore sportivo Fabio Paratici sia in entrata che in uscita dove, nelle ultime ore, si è fatto rovente l'asse con il Chelsea che a giorni annuncerà Maurizio Sarri come nuovo allenatore.



RUGANI PRIMA SCELTA - Secondo quanto riportato da Tuttosport il fronte più caldo riguarda il difensore centrale classe '95 Daniele Rugani. L'arrivo di Caldara e la continua ricerca da parte della Juventus di un altro centrale di ruolo fa presupporre la cessione di uno dei giocatori attualmente in rosa. E Rugani è stata una delle richieste scritte di Sarri alla proprietà dei Blues tanto che l'agente del giocatore ha più volte fatto visita ai dirigenti bianconeri per capire come muoversi. Risposta? Rugani non è incedibile e verrà valutata l'eventuale proposta del Chelsea.



HIGUAIN E LO SCAMBIO... - L'obiettivo della società bianconera è però quello di tenere vivi i rapporti con il Chelsea anche e soprattutto per provare a piazzare nella sponda Blues di Londra una vecchia conoscenza di Sarri: Gonzalo Higuain. Anche il Pipita non è considerato incedibile, gli ammortamenti pesano tanto a bilancio e a fronte di un'offerta, o meglio una valutazione del suo cartellino da 65 milioni sarà lasciato libero di partire. Valutazione e non offerta, perchè la Juve sta lavorando allo stesso tempo anche all'acquisto proprio dal Chelsea di Alvaro Morata, il quale spinge per un ritorno in Italia anche per accontentare il volere dell'italianissima moglie Alice. Secondo la Gazzetta dello Sport la Juve è pronta a dire sì allo scambio, per la felicità di Sarri che ritroverebbe l'attaccante che meglio aveva fatto sotto la sua gestione.