Il destino di Daniele Rugani si è intrecciato con quello di Mattia Caldara e soprattutto con quello di Gonzalo Higuain.che avrebbe fatto carte false per arrivare al centrale toscano e all'attaccante argentino che in queste ore ha invece completato il suo trasferimento al Milan. Eppure il Chelsea ha insistito per diverse settimane sia con la Juve che con l'entourage di Rugani arrivando a mettere sul piatto una cifra sui 40 milioni di euro più bonus. La Juve ha rifiutato la proposta dei Blues e, parallelamente, ha avviato le trattative per piazzare sia Caldara che Higuain al Milan.