Vendere prima di comprare. La Juventus sta definendo la cessione di Daniele Rugani al Rennes. Il difensore italiano (classe 1994 ex Empoli) è in trattativa molto avanzata col club francese, pronto ad accoglierlo già nella giornata di venerdì per visite mediche e firma sul contratto. Con un ingaggio più basso rispetto ai 3,5 milioni di euro netti all'anno che guadagna a Torino.



Il club bianconero sta lavorando anche a un'altra operazione in uscita, quella del brasiliano Douglas Costa. Intanto in entrata si avvicina Federico Chiesa, valutato dalla Fiorentina 60 milioni di euro. La Juve è disposta ad arrivare a questa cifra (bonus compresi), a patto che la formula sia quella di un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. In ogni caso le parti non sono distanti, anzi possono trovare un accordo già nelle prossime ore.