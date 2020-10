La Fiorentina si appresta a vivere gli ultimi giorni di mercato da assoluta protagonista, con tante entrate e qualche uscita pesante all’orizzonte.Dopo una intera stagione dove il numero 25 viola ha pensato solo alla Juventus, dopo il muro alzato la scorsa estate da Commisso, il tanto agognato trasferimento ai bianconeri sembra un’ipotesi sempre più concreta per gli ultimi giorni di mercato.La voglia di lasciare la Fiorentina da parte di Chiesa è palpabile, non c’è realmente nessuno all’interno della società viola che abbia ancora la speranza di fargli cambiare idea per farlo rimanere sulle rive dell’Arno, a tutto sommato il momento è anche propizio perché le strade di Federico e di Commisso si dividano. La telenovela sul ragazzo cresciuto in casa, che poi non vede l’ora di lasciare il nido e spiccare il volo, è durata anche troppo, con Chiesa che ha sempre lasciato troppi spazi ai silenzi, senza prendere una vera posizione.. Lo spagnolo ex Napoli, attualmente svincolato, è già stato contattato dalla società viola, con le due parti che stanno lavorando per un’intesa di massima, senza troppa fretta visto che l’affare si può chiudere anche dopo il 5 ottobre. La Fiorentina, però, perdendo a pochi giorni dalla fine del mercato uno dei migliori giocatori della rosa, non può accontentarsi di Callejon, per quanto sia un giocatore ottimo per la rosa di Iachini, ma deve mettere a segno almeno un altro colpo importante. Rodrigo, vecchio pallino di Pradè, si inserirebbe perfettamente in questo scenario, vista la sua duttilità e il suo grande talento, così come Arek, che darebbe all’attacco viola quei gol che mancano.