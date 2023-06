Conto alla rovescia. Mancano ancora un paio di settimane alla nuova edizione del Rugby Sound Festival presso il palco dell'Isola del Castello a Legnano in provincia di Milano, ma tre serate hanno già fatto registrare il sold out: venerdì 30 giugno con il Teenage Party e il concerto dei Finley, giovedì 6 luglio con Sfera Ebbasta e lunedì 10 luglio con il comico Andrea Pucci, tifoso dell'Inter.



Si parte giovedì 29 giugno con il ritorno live dei Motel Connection e i Planet Funk; sabato 1° luglio Eiffel65 e Zarro Night; domenica 2 luglio Cristina D'Avena featuring Gem Boy; lunedì 3 luglio Rondodasosa, Neima Ezza, Medy, Neza e Artie 5five; martedì 4 luglio gli Articolo 31; mercoledì 5 luglio Voglio Tornare negli Anni 90; venerdì 7 luglio Salmo e Nitro; sabato 8 luglio i Boomdabash; domenica 9 luglio Luchè e Geolier.



Squadra che vince non si cambia: anche nel 2023 si conferma la collaborazione fra Rugby Sound e Shining Production che, con il supporto del Comune di Legnano, sono pronti a scendere in campo per un’edizione del Rugby Sound ricca di emozioni in musica.