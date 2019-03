L'ex calciatore della Fiorentina Manuel Rui Costa ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nella quale ha parlato anche dei ricordi legati alla Viola: "Mi tengo in forma con le partite delle leggende, questo weekend sarò protagonista col Milan. Il club rossonero e la Fiorentina sono sempre nel mio cuore. Serie A? Sempre un bel campionato, anche se a uno come me che ha giocato da voi negli anni novanta-duemila fa effetto vedere che la Juventus vincerà l’ottavo scudetto consecutivo. Loro hanno meriti ma le altre hanno avuto difficoltà. Per fortuna il mio Milan è in grande crescita, Leonardo e Maldini possono solo aiutare in questo. Faccio sempre il tifo anche per la Fiorentina: Chiesa, il figlio di Enrico, è davvero forte".