Sul web, nelle ultime ore, sono saltare fuori delle dichiarazioni di Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, che attacca il sistema calcio e il mercato, con cifre folli per i giovani ("dopo due gol vengono a chiedere 2 milioni") e per "i 34enni come Cavani che non possono chiedere 10 milioni di euro". Dichiarazioni mai rilasciate. Questa la nota di Manuel Rui Costa che calciomercato.com rende nota: "Ho saputo che su alcuni social italiani sta girando un’intervista a "Benfica tv" attribuita a me. Tengo a dire che non ho mai dichiarato né pensato certe cose. Inoltre, sono stato anche io un calciatore, e mai avrei parlato così. Quindi, chi ha messo in giro quelle dichiarazioni o pubblica il video di Benfica tv o chiarisce che è falsa".