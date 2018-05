L'edizione online del prestigioso portale portoghese

VISITE MEDICHE ED ANNUNCIO



A Bola, prestigioso quotidiano portoghese, svela quando potrebbero esserci le visite mediche per Rui Patricio prima della firma del contratto che lo legherà al Napoli: "L'annuncio ufficiale del Napoli avverà prima dell'inizio del Mondiale di Russia. Le visite mediche verranno svolte dopo la partita amichevole tra Belgio e Portogallo in programma sabato prossimo a Bruxelles. Rui Patricio, come il resto dei suoi compagni, usufruirà di un giorno e mezzo di riposo dove verrà in Italia per svolgere le pratiche mediche di rito con il Napoli". A Bola fornisce anche dettagli sull'affare che sembra ormai definito tra lo Sporting Lisbona ed il napoli per Rui Patricio. L'accordo è stato chiuso sulla base di 18 milioni di euro più 2 di bonus per un totale di 20. L'intermediario dell'affare è stato Jorge Mendes che è riuscito a convincere lo Sporting a non esercitare l'intero valore della clausola (45 milioni).