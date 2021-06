dopo aver completato una lunga striscia di imbattilitá e nel pieno di un’entusiasmante cavalcata che potrebbe portare, perché no, alla finale del campionato europeo.. E i fischi all’indirizzo del 22enne portiere non possono certo avere delle ragioni tecniche.Potere smisurato della comunicazione. Un potere che travalica qualsiasi logica. Anche sportiva.Senza bisogno di fare sondaggi o chissà quali analisi empiriche. E che ci sia una voglia continua di sbattere in faccia anche al diretto interessato la soddisfazione per il suo addio, vissuto quasi come una liberazione. C’è qualcosa che non torna, c’è qualcosa che sarebbe da mettere in ordine. Da che mondo è mondo, un tifoso dovrebbe essere contento quando la propria squadra vince e dispiaciuto quando perde. Da che mondo e mondo, un tifoso dovrebbe essere contento quando la propria squadra ingaggia un calciatore forte e dispiaciuto quando lo perde.Motivazione? Chiedeva troppo di ingaggio! Ma dite davvero? Ma davvero c’è ancora qualcuno che si scandalizza per i contratti dei calciatori? Da che mondo è mondo un tifoso si augura che il proprio club spenda il più possibile per acquisire giocatori forti e non perda quelli bravi che già indossano l’amata maglia. I tifosi del Milan sono quelli che negli anni si sono esaltati per i grandi acquisti (non ultimi gli 11 colpi sparati a salve della gestione Fassone-Mirabelli) e che si sono disperati per le illustri partenze, da Sheva a Thiago passando per Kaká, la più traumatica.Gli acquisti da fare sul mercato per rinforzare la squadra vanno bene? In questi casi non conta l’innalzamento del monte ingaggi? Per gli altri va tutto bene. Tutti tranne Donnarumma.. Potere della comunicazione. Soprattutto quella orientata e imbeccata. Quella che da mesi preparava l’immagine del “Donnarumma traditore”. Quella che da mesi lo dipingeva come “mercenario”. Quella che ha indotto i tifosi ad andare a Milanello prima di Milan-Benevento. Quella che “è tutta colpa di Raiola”. Chissà come faranno adesso a giustificare Stipic e Atangana, che fanno lo stesso giochino dell’Italo-olandese?Non si capisce perché Sheva è andato a Londra a prendere un ingaggio più alto e la colpa era del club che l’ha venduto. Non si capisce perché Kaká è andato a Madrid a prendere 11 milioni netti 12 anni fa e la colpa era del club che l’ha venduto. Non si capisce perché Thiago e Ibra si trasferirono a Parigi con ingaggi principeschi e la colpa era del club che li ha venduti. In quei casi tutta colpa della società. Invece con Donnarumma no. Tutta colpa del ragazzo e del suo procuratore. I 3 citati lasciarono il Milan che lottava per vincere la Champions League. Donnarumma lascia un Milan che si è qualificato all’ultima giornata alla massima competizione continentale dopo 8 lunghi anni. Ma la colpa è tutta di Donnarumma.Per contro ci sono le dichiarazioni di Paolo Maldini che tributa a Donnarumma i dovuti onori nel giorno dell’addio e sottolinea la sua grande professionalità. Ma quello non conta più agli occhi della gente. È sempre tutto e solo colpa di Donnarumma.. Anche tutti quelli che sono venuti al Milan. Il mio grandissimo idolo Kaká, a 22 anni, era capitano del San Paolo e ha fatto piangere il Morumbí perché aveva deciso di venire al Milan. Soldi e prospettive di carriera. Tutti i calciatori ragionano cosi. Da sempre. Ma è sempre tutta colpa di Donnarumma.Ed è cosí che arrivano i fischi dell’Olimpico, a testimonianza di quanto la gente di faccia condizionare dalla narrazione della storia che viene costruita e sostenuta per mesi dai media.. E quando i tifosi capiranno che tutti i calciatori sono professionisti attenti principalmente ai loro guadagni e alla loro carriera sarà sempre troppo tardi.Intanto possono continuare a prendersela con Raiola, come è comodo fare. Il capro espiatorio suggerito dalla comunicazione allineata e coperta fa sempre comodo.Non si tratta delle richieste di ingaggio esose, delle commissioni o del puntare ad ottenere per Donnarumma lo status di parametro zero. Quelle, nel calcio di oggi sono cose normali. E sono comuni a tutti i procuratori.Non ha pensato a tutelare l’immagine del suo assistito fornendo ai media una narrazione di questi mesi diversa da quella imposta da chi si è sobbarcato il compito di celare un grave errore tecnico ed economico della società rossonera.