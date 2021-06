. A meno che non si tratti di campioni a fine carriera con ingaggi stratosferici, non commisurati più alle loro prestazioni.Ovvio, parliamo del trend e sappiamo che ci sarà già pronto l’elenco dei commenti (sempre numerosissimi e di questo vi ringrazio) contenente tutte le eccezioni. Una ve la faccio già io,. Illo perde a zero, ma dopo un’intera carriera in cui lo ha spremuto in tutti i ruoli e i bavaresi hanno scelto di non accettare una corsa al rialzo. Ma il trend europeo è esattamente l’opposto. E lo ha dimostrato ilche non fa sconti a nessuno e non molla a zero neanche giocatori ultra trentenni come. A costo di inventarsi gli stratagemmi dei rinnovi retrodatati.In questo senso il Milan, dati alla mano, sta vivendo una gestione finanziaria diversa, in totale controtendenza. Questo non significa che un modo sia giusto e l’altro sbagliato. Ma bisogna prenderne atto. Magari, e ce lo auguriamo,. Sicuramente consente di controllare il famoso “monte ingaggi”. Ma a un certo punto poi i giocatori bisogna comprarli, altrimenti il valore patrimoniale della rosa va a “zero”. E per evitarlo di soldi se ne spendono per i cartellini. E pure tanti.Non a caso in questi primissimi giorni di mercato Maldini è stato costretto a sborsare una somma vicina ai. E non si sta parlando ancora del centravanti e del trequartista, ruoli che sicuramente richiedono esborsi più ingenti. Ma di questo sicuramente avremo occasione di scrivere per tutta l’estate.. La situazione di Kessie fotografata ad oggi, cioè giugno, è terribilmente somigliante a quella di. C’è un giocatore reduce da un’annata eccezionale, che ha fortemente accresciuto l’interesse nei suoi confronti a livello internazionale e che giustifica le sue pretese di consistente aumento di ingaggio.Ciò significa che dal 1 febbraio 2022 può firmare con qualsiasi altro club del mondo, a qualsiasi cifra. Ergo,, cioè fino al 31 agosto 2021., in modo da monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Sempre ammesso che lui e il suo procuratore accettino il trasferimento, avendo una scadenza contrattuale così prossima e un potenziale di crescita di ingaggio cosi ingente.. Eppure i tifosi invocano a gran voce l’assegnazione della fascia proprio a Kessie.Oltretutto ci risulta che il dialogo per il rinnovo con il Milan sia stato bruscamente interrotto qualche mese fa. Esattamente come accaduto con Raiola e Donnarumma. Come potete vedere, le analogie sono tante. Ci auguriamo che l’epilogo sia diverso. Ma, allo stato attuale della situazione,Dopodiché se, come scritto prima, portare i giocatori in scadenza o vicini alla scadenza costituisce la nuova strategia finanziaria del club e se questa strategia si rivelerà vincente dal punto di vista economico, saremo i primi a riconoscerlo. Per il momento registriamo la differenza rispetto al resto delle grandi società in Europa e, da parte nostra e da milanisti, ci auguriamo che Kessie rinnovi il prima possibile.