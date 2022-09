Dopo la prima giornata il girone di Champions del Milan dá l’impressione di essere più equilibrato di quanto di potesse immaginare. Milan e Chelsea erano nettamente favorite per passare il turno e invece nessuna delle due ha vinto in trasferta. Questo però non significa che non rimangano le favorite.. A parte qualche spezzone del primo tempo, la squadra di Pioli, pur stanca dal derby, ha dominato il campo e ha creato i presupposti per numerose occasioni da gol. Purtroppo, come in alcune partite precedenti, il Milan ha palesato tutti i suoi limiti in fase realizzativa.. Giroud è un ottimo attaccante ma non è una garanzia sotto porta e alla Red Bull Arena, vuoi per stanchezza o per appannamento, è incappato in una delle sue serate storte. Leao è devastante nelle sue progressioni sulla fascia ma sublima le sue prestazioni mettendo più spesso gli altri nelle condizioni di segnare, piuttosto che concludendo lui personalmente. Da una sua iniziativa è nato il gol di Saelemakers ed è curioso che, in mezzo a così tanti giocatori tecnici, sia stato proprio il biondo “tornante” (come si diceva una volta) a timbrare il primo cartellino della stagione europea.- Della colonia belga in campo Saelemakers è stato nettamente il migliore. A sorpresa. Infatti, a mio avviso, ha deluso nuovamente: praticamente non è mai stato nel vivo del gioco.. Probabilmente sarà solo la fase di ambientamento, ma in questo momento il suo apporto offensivo è davvero carente. L’altro connazionale Origi osa di più, ma lo fa in modo impreciso e un po’ troppo individualista. Ha il difetto di toccare troppe volte la palla prima di prendere una decisione e questo, nel Milan di Pioli che gira a 300 all’ora, non va proprio bene.- La morale è che il Milan a Salisburgo ha dato l’impressione di essere spuntato e che per questo motivo non si è andati oltre il pareggio. Un buon punto per carità, ma rimaneche, a differenza di quello di un anno fa, è assolutamente alla portata del Milan. Anzi, i rossoneri contro Salisburgo e Dinamo Zagabria, non possono proprio permettersi di non passare il turno.