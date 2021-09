Infatti dopo la battaglia di Anfield e con la rosa giá falcidiata dagli infortuni, il Milan si presentava allo Stadium con tutti gli sfavori del pronostico. Come se non bastassero i forfait della vigilia e la presenza di giocatori non in perfette condizioni (come Maignan), la serata di Romagnoli e compagni comincia nel modo peggiore, con un ingiustificabileal limite dell’area bianconera dal quale scaturisce il gol di Morata.. La macchia è di Theo HernandezmaSi ha come l'impressione che la squadra non sia a suo agio.Non sfigurano tanto i centrali quanto gli esterni, sia Theo sia Saelemakers.L’uscita di scena di un leader tecnico come Kjaer, paradossalmente, costringe Pioli a ritornare alla linea a 4 e cambia l’inerzia della partita. In positivo e non in negativo. Invece di pagare la stanchezza di Liverpool,, mentre la Juve, ancora una volta, cede di testa e non riesce a chiudere la partita.Per l’appunto, il Milan è una squadra, quella di Allegri non ancora. Non a casodi partita, nonostante la qualità dei cambi della Juve sia stata superiore,sia sulla voglia di vincere del gruppo.La sensazione è che purtroppo, anche quest’anno, la rosa non sia numericamente e atleticamente attrezzata per reggere il doppio impegno nazionale e internazionale sull’arco di tutta la stagione.Il fatto che dopo 5 gare ufficiali il numero di infortunati sia già così ingente desta qualche preoccupazione.Se questo mood dura per tutto l’anno il Milan può davvero ripetere l’impresa della scorsa stagione, cioè arrivare tra le prime 4.