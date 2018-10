Il Bayern Monaco non va, la dirigenza attacca i media. In una conferenza stampa indetta con il presidente Uli Hoeness e il ds Hasan Salihamidzic, il CEO Karl-Heinz Rummenigge attacca: "Mi mancano le parole per commentare i commenti su Neuer: è stato eletto quattro volte miglior portiere del mondo, il suo apporto non può essere in discussione. Hummels e Boateng? La polemica a volte non conosce confini: questo vale per i media, per gli esperti e per quelli che una volta giocavano in questo club (Matthaus, ndr). Ribery e Robben? Hanno vinto tutto qui, non possono esserci polemiche o mancanze di rispetto. Abbiamo indetto questa conferenza per dire che non siamo più disposti a tollerare questa situazione, non vogliamo più sottostare a questi commenti degradanti e diffamatori a partire da oggi: proteggeremo i nostri giocatori, il nostro allenatore e il nostro club. Con questo non stiamo accusando i media, se giochi male è normale che non ci siano elogi, ma i commenti devono attenersi ai fatti. Neuer? E' evidente che abbia fatto un errore, ma non è giusto distruggerlo così".



Hoeness conferma: "Sottoscrivo al 100%. Vogliamo tornare ad avere unità d'intenti col pubblico. Critiche per la cessione di Bernat al PSG? Quando abbiamo giocato a Siviglia sembrava l'unico responsabile della quasi eliminazione, il fare bene o male non dipendono da lui. Abbiamo una squadra di 16/17 giocatori di livello mondiale".