Karl-Heinz Rummenigge ex amministratore delegato del Bayern Monaco ha parlato ai microfoni di Sky Germania. Queste le sue parole: "​Il Bayern ha Robert Lewandowski, è più forte di Haaland. Non si possono avere entrambi nella stessa squadra, sarebbe pazzesco perché uno dei due starebbe in panchina. ​Posso solo consigliare al Bayern di continuare con Lewandowski. A 33 anni non ha limiti, Cristiano Ronaldo è un esempio".