Niente stipendio ai giocatori non vaccinati nel periodo di quarantena per il Covid. Questa la clamorosa decisione presa dal Bayern Monaco, rivelata da Bild: secondo il quotidiano tedesco, la società bavarese avrebbe convocato i cinque giocatori che ancora non si son vaccinati contro il coronavirus (Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Mickaël Cuisance ed Eric Maxim Choupo-Moting) e che hanno dovuto mettere in quarantena di recente e hanno detto loro che non sarebbero stati pagati per il periodo in questione. Al vaglio, inoltre, altre sanzioni come far allenare i giocatori non vaccinati da soli.