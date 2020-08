A tutto. Intervenuto a Tuttosport, il CEO del Bayern Monaco ha dichiarato: "La formula perfetta per la Champions? Non esiste. Quello che conta è la filosofia, che però cambia da club a club e non è esportabile. Il Bayern è diverso dalla Juventus o dal Real Madrid, le inglesi sono realtà con altre differenze ancora. La mia idea è che i soldi siano importanti, ma lo sia altrettanto la mentalità della società. Oltre ai campioni, che sono indispensabili per vincere, abbiamo costruito un gruppo forte e in sintonia con l'allenatore. Noi abbiamo trovato questo equilibrio, però non mi sento di dare consigli a nessuno"."No, nemmeno a lui. Non ne ha bisogno Andrea. Lo ringrazio per il messaggio che mi ha inviato dopo la vittoria, è sempre carino. Ho grande rispetto per Andrea e per la Juventus, che è il Bayern d'Italia"."Non è vero che non basta vincere lo scudetto. Vincere il campionato non è mai facile, per nessuno. E soprattutto non è scontato. Però noi del Bayern e la Juventus abbiamo fame internazionale. La Champions è la Champions, il titolo più complicato da conquistare. Noi negli ultimi anni abbiamo disputato 4 finali, vincendone la metà: possiamo ritenerci bravi e soddisfatti. Questa Coppa è sempre più difficile, basta il minimo errore per essere eliminato"."Nessuna rivalsa. Ho visto piangere Neymar e Mbappé sul palco e mi sono avvicinato dicendo loro: "Andate avanti così, siete forti". Il Psg vincerà la Champions. Mi è dispiaciuto che non ci fosse Cristiano Ronaldo con la sua Juventus a Lisbona"."Ero in tribuna e pensavo: adesso mi svegliano, è soltanto un sogno. Non può essere la realtà. E' stata la partita più bella nella storia della società"."Pensiero del Bayern? No! Non possiamo pagare un giocatore di quella dimensione. Non fa parte della nostra politica e della nostra filosofia. Sinceramente, sentire che Messi può lasciare il Barcellona mi mette anche un po' di tristezza. Leo ha scritto la storia del club e secondo me dovrebbe chiudere la carriera in blaugrana. Poi ci sono aspetti interni e privati che non conosco e per questo non mi intrometto"."Sorpreso? No, perché parliamo di un extraterrestre. Ronaldo vive per il calcio, come Lewandowski. Sono due Big Jim (risata, ndr). Si allenano, mangiano e riposano sempre e solo con un obiettivo: migliorare la propria prestazione ed essere i migliori. E alla fine lo sono, come messi. Sono esempi per i giovani"."Lo volevamo già l'estate prima, quando poi il ragazzo preferì la Juventus al Bayern. Abbiamo continuato a seguirlo, siamo riusciti a ingaggiarlo e siamo contenti che abbia messo la firma sulla Champions. E' stato bravissimo e adesso si sta godendo le giuste vacanze in Italia"."Se Agnelli ha deciso così, mi fido. Comunque mi sembra una scelta interessante. Da giocatore era un professore in campo, con la sua visione e la sua classe dirigeva i compagni. Può ripetersi in panchina perché è un uomo con le idee chiare e con un piano preciso in testa"."Ivan ha fatto bene, con lui abbiamo alzato tre trofei. Non abbiamo ancora preso una decisione. Ai tempi del Coronavirus dobbiamo valutare bene come comportarci sul mercato: giocare senza spettatori è un problema per tutti i club. Per Perisic c'è tempo, sono in contatto col mio amico Marotta. Peccato solo non disputare la Supercoppa europea contro di loro: quello sì, sarebbe stato un sogno. La mia partita del cuore. Mi dispiace anche perché Siviglia-Inter è stata la finale più bella da quando esiste l'Europa League"."Bayern? No comment"."Resta. E' molto contento e vuole andare avanti con noi"."Se resta? Speriamo di sì"."E' un bravo ragazzo, un vincente, ma non stiamo pensando a lui".