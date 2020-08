La felicità per la vittoria della Champions League, ma non solo. Ivan Perisic, esterno del Bayern Monaco, a Sky Sport ha parlato anche del suo futuro. Queste le dichiarazioni del croato: "Qualcosa di speciale, quando cominci a giocare sogni queste notti. Sono felice di aver vinto la Champions, peccato non ci siano i tifosi. Domani andiamo in Germania e facciamo festa tra di noi, poi vedremo se l'anno prossimo potremo farla coi tifosi. Il PSG è una buona squadra, ha giocatori forti, noi abbiamo giocato bene e abbiamo il miglior portiere del mondo. Abbiamo vinto anche grazie a Neuer".



FUTURO - "Rivincita personale? Non lo è, sono qui, peccato per l'Inter, non ho vinto coppe con loro, qui sono stato fortunato e ho fatto il Triplete, sono felice. Ho un contratto di 2 anni con l'Inter, vedremo ora cosa succederà, tutto è possibile. Ci troveremo e parleremo. Vedremo cosa farò, voglio vivere questa notte coi compagni e con la mia famiglia domani. Riposiamoci e poi penserò al mio futuro".