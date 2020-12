La Juventus vuole David Alaba? "Magari resta con noi...". Intervista a tutto campo di, l'amministratore delegato delparla a Tuttosport di mercato e non solo, partendo dalle voci sull'interesse per: "E' un ragazzo molto valido, altrimenti non sarebbe il Golden Boy italiano e non giocherebbe nel Milan. Lo conosciamo bene, ma io ho una teoria sui giovani: come per quelli tedeschi è meglio crescere per alcuni anni in Bundesliga, quelli italiani non vanno portati via dalla Serie A troppo presto".- Smentite secche invece su: "Le ho sente anche io, queste voci. Ma posso garantirvi che non c'è nulla di vero. Non abbiamo mai nemmeno avuto un contatto serio con il suo agente".può lasciare a zero il Bayern e la Juve ci pensa, Rummennigge però non esclude altri scenari: "Ogni squadra pensa giustamente a rinforzarsi. E' normale, in questa situazione, che i top club europei pensino ad Alaba. Adesso tocca a lui prendere una decisione sul futuro: magari cambierà squadra. O magari ci ripensa e decide di restare al Bayern. Vedremo".- Non è ancora certo invece il futuro di: "Se lo riscatteremo dalla Juventus? Non abbiamo ancora deciso, è troppo presto - commenta Rummenigge -. Sicuramente finora siamo molto contenti di lui. Lo abbiamo ritrovato bene. Douglas, grazie alla sua abilità nel dribbling, è il giocatore che ci serviva".- Rummenigge dice la sua anche sul tecnico bianconero: "Sono convintissimo che avrà successo anche da allenatore perché è stato un autentico maestro in campo e lo sarà pure in panchina. L'altra sera, al Camp Nou, hanno disputato una partita fantastica ribaltando il risultato di Torino e conquistando il primato del girone. Si è vista anche la mano di Pirlo. La Juventus è sempre un'avversaria da non sottovalutare. E' un club che merita grandissimo rispetto. E poi non dimentichiamoci che c'è. CR7 continua a sorprendermi ogni anno di più. Recentemente Andrea Agnelli mi ha invitato a Torino per visitare il nuovo centro sportivo. Durante il blitz alla Continassa ho visto Cristiano negli spogliatoi dove si sottoponeva alle sue solite cure. Era sorridente, come sempre. Ronaldo è un positivo e mentalmente fa la differenza: è in grado di segnare e trascinare la squadra in qualsiasi momento. Sono pochi i giocatori con la sua qualità".- Rummenigge chiude parlando della sua seconda squadra del cuore, l'eliminata ieri dall'Europa: "Non vince lo scudetto da tempo e magari sarà la volta buona".