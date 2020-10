Giuseppe Ruocco, Segretario Generale del Ministero della Salute e membro del Cts, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, spiegando: "Sono juventino, la positività di Cristiano Ronaldo nasce da uno sport di contatto che, come per il calcetto che è stato chiuso, ha un rischio maggiore. La partitella tra amici sfugge ai protocolli. Dovendo intervenire per ridurre la circolazione del virus siamo intervenuti tra attività soggetti a protocolli (come per le palestre) ed attività non soggette a protocollo, come il calcetto tra amici. Ronaldo ha lasciato la bolla della Asl non è un esempio da seguire".