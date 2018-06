La lunga attesa è finita! Al termine della cerimonia d'apertura, la Coppa del Mondo prende ufficialmente il via con la sfida tra la Russia e l'Arabia Saudita, gara valida per il gruppo A. Dopo un percorso di avvicinamento difficile, con appena una vittoria in otto amichevoli disputate dopo la Confederations Cup, la squadra guidata dal ct Cherchesov prova a conquistare i primi tre punti contro l'Arabia Saudita, Cenerentola del torneo. I russi si affidano alla stella della CSKA Mosca Golovin, oggetto del desiderio della Juventus, mentre dall'altra parte la formazione di Pizzi spera di rovinare la festa dei padroni di casa. In programma domani l'altro match del girone tra Egitto e Uruguay.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



RUSSIA (4-4-1-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Gazinskiy, Zobnin, Golovin, Samedov; Dzagoev; Smolov. All. Cherchesov.



ARABIA SAUDITA (4-1-4-1): Al-Maiouf, Alburayk, Os.Hawsawi, Om.Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf; Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam, Al-Shehri; Al-Sahlawi. All. Pizzi.