Con gli occhi del mondo addosso per l’imminente inizio della competizione iridata, la Russia è in questo momento il paese mondiale del calcio ma, nonostante i 2500km circa di distanza, Londra rimane l'unica e sola capitale. Da sempre la “terra della Regina”, oltre ad aver donato all’umanità quello che sarebbe diventato lo sport più amato nel globo, ospita il campionato più affascinante e seguito.



La Premier League é a detta di tutti, tifosi e addetti ai lavori, il miglior campionato, per equilibrio, grinta, tecnica, squadre storiche e grandi campioni, a cui vanno aggiunte alcune particolarità.



Tornando infatti alla sopracitata Londra, si può dire senza alcun dubbio che sia il fulcro dell'intero calcio British e non solo. Con la bellezza di 12 club iscritti alla FA (Football Association) é la città con più rappresentanti, ciascuna con una propria struttura sportiva e stadio, non contando le formazioni iscritte alle leghe minori. Il dato diventa ancora più sorprendente osservando solamente il massimo campionato di Premier dove ai nastri di partenza della prossima stagione saranno presenti addirittura sei formazioni: Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham, Crystal Palace e Fulham, recentemente promosso attraverso la finale playoff di Wembley.



Era dalla stagione 2014/2015 che non si verificava questa situazione, quando al posto dei redivivi Cottagers fece la sua breve apparizione il QPR, mentre il record assoluto appartiene all'annata 1989/1990 quando furono addirittura otto i club presenti tra cui le decadute Charlton, Wimbledon ed il Millwall, reso più popolare fuori dai confini dopo la distribuzione del noto film Hooligans.



Un tale numero di squadre cittadine comporta ovviamente una sana rivalità e la presenza di diversi derby. Su tutti spicca Arsenal-Chelsea, riacceso dalla crescita esponenziale dei Blues. Non da meno il derby del Nord tra lo stesso Arsenal ed il Tottenham, anche se la nomea di tale sfida è tornata solo negli ultimi anni. Così come è logicamente fresco il ritorno della stracittadina per contendersi la parte Ovest della città che vede il Fulham sfidare il più quotato Chelsea.



Con questa ricchezza ed egemonia calcistica si spiega il perché Londra possa essere dunque considerata come una capitale, tanto che, al posto del consueto nome Premier League si potrebbe quasi definire London League.