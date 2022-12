Domanda semplice come un gioco, complicata come una riflessione: cambiano i valori tecnici (e di mercato) dopo questo Mondiale? All’interrogativo si risponde con un elenco un po’ confuso, sia in apparenza che nella sostanza, perché non è facile dare un senso compiuto a valutazioni tanto ampie. Per esempio: il valore di alcuni che non c’erano, tipo Smalling e Tomori, è aumentato dopo aver visto i difensori dell’Inghilterra tornata presto a casa. Eliminata anche la Serbia, mai brillante come i suoi protagonisti più attesi:Ripensando alla Juventus massacrata dal Benfica in Champions League,. E anche in attacco confronto a distanza sbilanciato tra il deludente Milik e il sorprendente portoghese Gonçalo Ramos, quello della tripletta da vice Ronaldo.Invece altri juventini (o recenti ex) che non hanno fatto bella figura sono i quasi anonimi Di Maria e Bentancur,e infine i chi li ha visti Zakaria e Ramsey.In ambito milanista si confermano Rafael Leao talento forse inconsapevole e Theo Hernandez che però piace più nella libera interpretazione rossonera a tutto campo. De Ketelaere resta incompiuto, ma magari è colpa di tutto il Belgio con lo spogliatoio frantumato se Lukaku fa più danni del terremoto e perfino De Bruyne sembra un pulcino bagnato.Tra i napoletani, il coreano Kim non è stato eccellente: ha avuto semplicemente il rendimento degli altri Kim compagni di squadra. Tale e quale anche Zielinski con la Polonia, mentre il calo al Chelsea è stato confermato da Koulibaly anche con il Senegal. Periferici tanti altri, sperduti qua e là.Autostima in crisi pure per Lautaro che è diventato la riserva di Julian Alvarez che è la riserva di Halaand al Manchester City…il più pratico quello della Croazia e il più in sintonia con le proprie stelle Scaloni dell’Argentina. Ma spiccano le bocciature molto precoci degli unici due che in carriera avevano vinto una Champions League: Luis Enrique vittima del tikitaka che con la nazionale sembra un’esercitazione invece con il Barça di Messi ben altra cosa (ma va’!);Un disordinato e affollato “sì”, tra campioni e discreti giocatori, titolari e panchina. E allenatori.