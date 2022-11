D’accordo che i pronostici li sbaglia solo chi li fa. Ma stiamo esagerando con gli errori. Tutti. Non solo noi giornalisti. Anche gli opinionisti. Gli allenatori, i dirigenti. I presidenti. Per la serie “facevi più bella figura se stavi zitto”, prendete Igli Tare, splendido direttore sportivo ma scarsissimo nelle precauzioni dialettiche. Aveva appena denigrato la Conference League 2022 della Roma, e c’è cascato con la sua Lazio.







Ma la vendetta delle “ultime parole famose” vale anche per Mourinho, che degli arbitraggi si lamenta spesso. Ma sicuramente non dopo rigori ed espulsione in Roma-Ludogorets. Ma c’è anche altro, in questa rassegna assai irriverente ma non cattiva. Si va da Lukaku a De Ketelaere, passando per le cessioni del Napoli e i giovani della Juve. Scoprite tutto nel video di Sandro Sabatini.