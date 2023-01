L’argomento è contemporaneo, ampio, sensibile e perfino più scivoloso del campo fradicio di ieri a Napoli.L’argomento è composto come il nome (Maria Sole) e articolato come il cognome (Ferrieri Caputi). L’arbitro di Napoli-Cremonese è stata bocciata nelle pagelle di tutti i giornali, per la direzione contraddittoria in Coppa Italia. “Giudicatemi come arbitro, non come donna”, aveva chiesto la giovane livornese, nei giorni dell’esordio e della finora unica presenza in campionato. A richiesta precisa, risposta decisa., così alcune situazioni in apparenza semplici diventavano errori. Applicazione del regolamento e prontezza decisionale: serataccia per Maria Sole. Comprensibile. Nessuno è perfetto, nemmeno Pairetto (la rima serve per alleggerire con un sorriso).Meno comprensibile che non sia mai stata accennata una valutazione su presenza in campo e vicinanza all’azione. Cioè sulla prestazione atletica. In assenza di dati oggettivi, una sensazione. Nient’altro che una sensazione, tutta da verificare ma non per questo da nascondere:. E qui si apre un tema che mette il calcio al centro del dibattito. Per un arbitro quanto contano le abilità tecniche e quanto le capacità fisiche?Negli sport singoli e di squadra, la distinzione di genere esiste per chi “gioca” ma non per chi “arbitra”. Nel tennis e nel volley l’arbitro siede su un seggiolone, nel nuoto e nell’atletica i controlli avvengono da postazioni fisse, nel ciclismo la direzione di gara è in auto. Nel basket il raggio d’azione è molto limitato.: dagli sprint agli ostacoli, dal salto in alto ai 3000 siepi, dal getto del peso al lancio del giavellotto. La divisione tra gare maschili e femminili viene confermata da tempi e misure. E così è in tutti gli sport. La distinzione di genere nell’arbitraggio è stata superata - giustamente - da decenni. La distinzione agonistica, no.Ecco dunque l’interrogativo che prescinde dalla direzione di Napoli-Cremonese. Qui si mette in discussione tutto l’orientamento decisionale della Fifa.E la specifica “in campo” serve per aggiungere un’ovvietà: al Var non c’è differenza tra uomo e donna.Sicuri che la prestazione arbitrale nel calcio non sia anche una prestazione fisicamente agonista?Se la risposta è “sì” (la Fifa è sicurissima, ci sono i test cronometrici, eccetera) scusate la figuraccia per quanto scritto fin qui.Ma se la risposta fosse “no” o anche più modestamente “ni”,: la prestazione tecnica è facilitata da quella atletica, si dice così.Nei 100 metri, la lunghezza di un campo di calcio,, mentre il record della statunitense Florence Griffith-Joyner è 10”49. Ripetiamo la domanda: sicuri che la prestazione arbitrale nel calcio non dipenda anche dalla prestazione fisico-atletica?