dedicato a Vlahovic, peraltro già preso di mira con la stessa colonna sonora l’11 settembre 2021, quando giocava nella Fiorentina.e fischiato subito dopo il gol, tanto la partita era finita.avrebbe fatto più bella figura se li avesse definiti “razzisti e maleducati”, non semplicemente “maleducati”, quei curvabili bergamaschi che pure “applaudono Pasalic e Djimsiti” (cit senza commento dello stesso allenatore atalantino).avrebbero fatto più bella figura se non avessero subito alzato il ditino per segnalare puntigliosi “ah, ecco, adesso Gravina dovrà dare la grazia come a Lukaku”. Pare ovvio.agli occhi di chi - nel mondo - guarda al calcio italiano sperando di trovarvi ancora qualche briciola dell’ex “campionato più bello del mondo”.Ma non si può continuare a dire e scrivere cosa sarebbe stato meglio non fare, semplicemente perché ormai è già stato fatto.Meglio un’azione decisa della Federazione, che può acquisire le immagini dei “coristi”. Uno a uno.Anzi. Se possibile, purtroppo, i rumori di Bergamo sono stati molto più udibili, a tratti addirittura assordanti, rispetto a quelli dello Stadium in Coppa Italia. Ma non ci si può trastullare con le misurazioni acustiche., ritornello di un’allegra canzonetta di Celentano datata cinquanta anni fa. Oggi né parole nè giri di parole.Ci sono le immagini. La Federazione le deve chiedere. La Lega calcio le ha già: le inquadrature sui tifosi fanno parte del flusso visivo che arriva a Lissone, dove ci sono le stanze del Var, per intendersi.- chiamiamola “differenza”, che suona meglio - tra coristi e ululatori, tra insultatori e violenti, tra razzisti e maleducati. Insomma, tra Juventus e Atalanta. Grazie alla collaborazione offerta senza esitazioni e con tutta la buona volontà, la società bianconera ha aiutato la Questura di Torino a predisporre il Daspo per 171 tifosi che avevano dato il peggio di sé stessi contro Lukaku.L’11 settembre del 2021 (per i senza memoria basta cercare il video ancora on line), Vlahovic venne offeso con lo stesso ripugnante coro mentre stava per essere intervistato da Sky., nè sui rapporti degli ispettori di Lega. Nemmeno un provvedimento del Giudice Sportivo. Neanche una multa all’Atalanta.E diamo il Daspo a vita almeno a chi viene individuato come “corista” sia allora che ora. Perchè, per parafrasare Gasperini, “maleducare forse è umano; ma perseverare è senza dubbio razzista”.