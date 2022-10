. Cioè appena in tempo per ristrutturare, rinnovare, ripartire, rimediare. Rivincere. Fateci caso, sono tutti verbi che - quando vinci - vengono declamati senza il “ri” davanti: strutturare (la società), innovare (la squadra), partire (per un traguardo), mediare (in spogliatoio). E vincere (che non c’è bisogno della parolina tra parentesi).Quando un ciclo finisce, non se ne accorgono tempestivamente nè il presidente (legato alle medaglie appuntate sul petto), nè l’allenatore (affezionato ai suoi uomini), nè i giocatori stessi (troppo vanitosi per guardarsi le rughe).sì, ma anche ad affossarla nei conti economici e nello spirito di gruppo. Che si tratti di un allenatore, un campione, un presidente miliardario o un qualsiasi singolo, in qualsiasi sport collettivo l’esclamazione “con lui si vince!” viene puntualmente sconfessata dalla storia e alla fine fa più danni di un terremoto.Nell’Inter post Triplete, sono stati cacciati in malo modo giocatori (Joao Mario, Telles, Kondogbia, Juan Jesus) e allenatori (Gasperini, Pioli, Spalletti) che ancora adesso fanno la loro figura a livello internazionale.. Ma la gente ha bisogno di sfogarsi scegliendo un capro espiatorio: succede, non solo nel calcio.. Come Zanetti all’Inter, Totti alla Roma, Del Piero alla Juve e tanti altri,Sta accadendo con Bonucci, che a Lisbona non salta sul primo gol del Benfica, non chiude sul terzo e fa un auto-assist sul quarto. E tutto, poi, diventa una conseguenza. Gioco, giocatori, tecnico, società. Sembra che non va più bene nulla. Perfino gli slogan. Alla Juve si vantano del “fino alla fine”. Ma a fine ciclo sarebbe meglio cambiarlo in “ricominciare dall’inizio”.