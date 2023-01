Non serve l’intelligenza artificiale. È così semplice che basta la mia, di intelligenza…Quello che state per leggere èGli allenatori si caratterizzano per tattiche più o meno raffinate, gestione dello spogliatoio, abilità nelle sostituzioni, strategie, preparazione della partita e studio della squadra avversaria. PoiE succede che…Da Koulibaly a Kim, da Insigne a Kvara, da Fabian Ruiz a Ndombelé, da Mertens a Raspadori, da Petagna a Simeone, di fatto anche da Ospina a Meret. Sono cambiati quattro titolari e due riserve:ha perso Kessie (rimpiazzato da Pobega), Ibrahimovic (Origi), Romagnoli (Thiaw), e poi è arrivato Dest quando s’è fatto male Florenzi, mentre gli evanescenti Castillejo e Maldini sono stati rimpiazzati dagli altrettanto evanescenti De Ketelaere e Vranckx. Considerando anche il lungo stop di Maignan, è innegabile che la squadra sia più debole rispetto all’anno dello scudetto. Risultato?ben riconoscibile tatticamente: De Ligt-Bremer, Chiellini-Gatti, Dybala-Di Maria, Zakaria-Pogba, Arthur-Paredes, Ramsey-Fagioli, Pellegrini-Kostic e poi (meno “a specchio”) Bernardeschi-Milik. A conti fatti, la squadra è stata finora più debole a causa delle assenze per infortunio di vecchi (Chiesa/Vlahovic) e nuovi (Di Maria/Pogba), che hanno inciso in Champions ma non in campionato.un trio di difensori centrali (Romagnoli, Casale e Gila al posto di Acerbi, Luis Felipe e Vavro). Poi una coppia di portieri: Maximiano e Provedel per gli equivalenti Reina e Strakosha. Due centrocampisti in arrivo Marcos Antonio e Vecino a compensare la partenza di Lucas Leiva. E davanti Cancellieri ha rilevato Muriqi.grazie a Dybala, Matic, Belotti, Celik e Camara. Che hanno preso il posto di Mkhitaryan, Veretout, Afena-Gyan, Carles Perez e Diawara. La squadra sarebbe certo più forte se ci fosse stato sempre Dybala e almeno un po’ Wijnaldum. Perciòche ha avuto da Lukaku le stesse prestazioni di Alexis Sanchez (!), da Asllani quelle di Vidal (!!), da nessuno il rendimento di Vecino (!!!). Da Bellanova quasi nulla in confronto a Perisic ma da Onana e Acerbi quasi tutto rispetto ad Handanovic e Ranocchia.Rispetto al Napoli dell’anno scorso, l’allenatore è lo stesso, il suo gioco anche. Sono cambiati i giocatori. Un esempio tra tanti possibili. Nel girone d’andata Kvara ha giocato 15 partite: 7 gol e 9 assist. Insigne un campionato fa era stato presente anche lui in 15 partite, ma con 4 gol e 5 assist, praticamente rendimento dimezzato rispetto al georgiano.