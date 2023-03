È stato fermo due anni, non si è aggiornato. Il calcio è cambiato: adesso vincono i “giochisti”, non i “risultatisti”. E poi basta con la filosofia del “corto muso”, non si può puntare sempre e soltanto sull’1-0.“Io avevo detto anche…”.Che poi, gestito: i campioni, sì, quelli che si gestiscono anche da soli. Non più nemmeno entusiasmo e la verità è una sola: Allegri ha vinto quando ha avuto la squadra nettamente più forte. Alla Juventus qualsiasi allenatore avrebbe vinto come lui, che infatti in Champions - dove contano gioco e mentalità - ha perso addirittura due finali. È solo un difensivista, un catenacciaro: gli può andar bene una volta, mica sempre.. Dice che ha sempre avuto la miglior difesa e il secondo/terzo miglior attacco: falso. Non sa difendersi nemmeno a parole. È indifendibile. È lui il vero problema della Juve. Basta.#Allegriout