, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l'Inter: ". Abbiamo sbagliato 3-4 soluzioni facili, dobbiamo essere più precisi. I ragazzi mi hanno regalato una bella sosta"."Perché ho lasciato il campo? In quei minuti lì non c’era più bisogno di me. Mi stavo innervosendo, prima di farmi cacciare perché sono diffidato sono tornato negli spogliatoi, la squadra non aveva bisogno di me"."C’è una crescita generale di tutta la squadra, direi anche a livello difensivo. Il trio di centrocampo, ma anche lo stesso Miretti, dobbiamo continuare a migliorare.. Non dobbiamo sbagliare sul 3 contro 1. Io dico sempre che dall’esterno chi non vive questa situazione non può capire. Abbiamo lottato e non è facile trovare motivazioni, siamo ai quarti in Europa League e in semifinale di Coppa Italia. Avremo un finale di stagione importante"."Parliamo di un giocatore importante, a parte alla fine quando voleva far fare gol a Vlahovic.. Vlahovic ha fatto la miglior partita da quando è alla Juve. Alla Juve i ragazzi dell’Under 23 hanno messo insieme fin qui 4000 minuti, siamo orgogliosi di ciò"."Non mi fate arrabbiare. Con la Salernitana invece non è successo niente? All’andata con l’Inter ci hanno annullato un gol che non si sapeva se era mano o no.. Se il Var è oggettivo è funzionale, meno parliamo degli arbitri e più gli aiutiamo. La malafede siete voi giornalisti. Fatemi le domande giuste, non parliamo di arbitri".