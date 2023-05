Per fortuna Gagliardini e Correa entrano a far danni quando mancano dieci minuti dalla fine, perchè invece, quando li fa giocare titolari, va sicuramente peggio.per la Coppa Italia? Per fortuna che una volta ha salvato sulla linea Darmian. Che però - chi ha studiato calcio lo sa - è un’incognita in quel ruolo da terzo difensore. Del resto, non l’ha mai fatto in carriera, non può mica iniziare a 33 anni. Ecco, a proposito di 3: ma si rende conto, Inzaghi, che non può fare sempre e solo la difesa a 3? Ma dai, almeno quando mancano dieci minuti alla fine mettiti a 4, no? Infine, chiusura con doppio punto esclamativo: la Fiorentina di Italiano (lui sì che è un allenatore da grande squadra) ha dominato! Do-mi-na-to!Cari amici di calciomercato.com,“Questione di centimetri”, si litigava tanti anni fa, quando non esisteva il fuorigioco al Var. Protagonista di quella frase era Giampiero Boniperti, storico presidente della Juventus, noto anche per “Oggi che si ritorce contro juventini e Allegri, può serenamente essere utilizzato da interisti e Inzaghi per spegnere qualsiasi rimostranza fiorentina.Se ne rendano conto tutti: principalmente gli juventini ma anche opinionisti, influencer e tifosi in generale.E i giudizi devono essere calibrati di conseguenza.Tipo: non ci sono alibi… Forse è vero, gli alibi non esistono. Ci sono le spiegazioni che allenatori e/o atleti sconfitti forniscono a chi vuole ascoltarli. Esistono, anzi resistono le spiegazioni che professionisti (con decenni di esperienza e titoli) provano a dire, ad una platea riassunta non dallo slogan “vincere è…” quanto semmai da un proverbio: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.Così, capita di imbattersi in un intervento ragionato e ragionevole. Oh, finalmente. Ecco uno che parla con saggezza. Che non cerca l’applauso dei forcaioli. Che non sale sul carro dei vincitori né scende da quello dei perdenti. Chi è che parla? Guardate questo link , che ha vissuto da un osservatorio familiarmente privilegiato il calcio attraverso anni di squadre e momenti, vittorie e sconfitte, allenatori e giocatori, campioni e comparse, vittorie e sconfitte. È Gianluca Galliani cheGia: paura. Perchè sui social che hanno invaso il mondo reale, vince chi straparla di zero alibi e disgrazie sportive. E vista la violenza e le minacce dei commenti, c’è paura a prendere una posizione fuori dal coro dei professionisti “so tutto io”.Avrebbero potuto dire tutto quel che avete letto all’inizio. Ma Inzaghi ha vinto e sono stati zitti. Fino a Istanbul continueranno a stare zitti, aspettando il momento giusto per “surfare” sul facile consenso popolare. Insomma, sono professionisti anche della gufata. E citando un commento di Enrico Mentana su Instagram, “per carità, gufare non è vietato: dà solo un’idea della pasta di cui sono fatte le persone (qualsiasi sia il loro tifo)”.