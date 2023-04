cantava quel genio profetico di Lucio Dalla, quando nemmeno c’era l’Euro, in realtà. Da quella canzone sono trascorsi più dei vent’anni dell’ultima euro-semifinale, quella del 2003. Era un’altra Milano, era un’altra Europa. Soprattutto, un altro mondo. Per chi non lo sapesse, non c’erano i social. Nemmeno Facebook. Né gli smartphone.E anche a San Siro qualcosa di speciale c’è sempre stato, perché se uniamo le storie europee di Inter e Milan, neanche il Real Madrid tiene testa.Quindi di soldi necessari più per la sopravvivenza che per far bella figura nella prossima Champions? Parliamoci chiaro: il paradosso tecnico c’è. Evidente e inspiegabile. Come è possibile che due squadre tra le prime quattro in Europa non riescono ad arrivare tra le prime quattro in Italia? Interrogativo legittimo. Ma non confondiamo lo sport, il prestigio, le classifiche, i reali valori della competizione. L’antico motto olimpico “l’importante è partecipare“ non è mai stato tradotto per il campionato in “l’importante è qualificarsi alla prossima Champions”. No.Ma per una semifinale vinta, magari sì!. Quindi, apriamo gli occhi: il tifo non è di un “Inter club commercialisti riuniti” o del “Milan club ragionieri associati”. INon c’è nulla di più affascinante. Nulla, davvero. Perciò una stagione - pur sportivamente controversa in campionato - non può essere bocciata solo e soltanto in base al tornaconto finanziario di un quarto posto. Una qualificazione. Una Champions che Inter e Milan vivranno in tono probabilmente minore, mentre oggi sono lanciate verso un sogno maggiore. Mettetevi il cuore in pace, il bello del calcio è questo: meglio un sogno oggi, che un quarto posto domani.